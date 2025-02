«Атлетико» отреагировал на грядущие матчи с «Реалом» в Лиге чемпионов мемом из GTA

Пресс-служба мадридского «Атлетико» отреагировала на жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов, по результатам которой «матрасникам» предстоит встретиться с «Реалом», популярным мемом из компьютерной игры Grand Theft Auto: San Andreas.

В видеоигре её главный герой Карл «Си-Джей» Джонсон в одном из эпизодов произносит фразу: «Вот дерьмо, опять то же самое» (Ah shit, here we go again).

Фото: x.com/atletienglish

Пресс-служба «Атлетико» заменила компьютерного персонажа на нарисованного человечка с эмблемой клуба, который произносит эту же фразу. Притом «матрасники» сопроводили данную публикацию следующим комментарием: «У нас впереди ещё два мадридских дерби перед выходом GTA 6».

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: