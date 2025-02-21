Агент Глебова: были реальные предложения и полгода назад, и два назад

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника Данила Глебова, высказался о предложениях по трансферу игрока до перехода из «Ростова» в московское «Динамо».

— Вариант с «Динамо» был самым реальным из тех, что были в это окно и предыдущие?

— Нет смысла говорить. Были реальные предложения и полгода назад, и два назад. Но что было, что прошло. Нас устраивает то, что случилось. Надеюсь, и клубы это устраивает, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Глебов провёл 17 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России.