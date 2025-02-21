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Колыванов: в чемпионской гонке сложно будет всем, в том числе и «Зениту»

Колыванов: в чемпионской гонке сложно будет всем, в том числе и «Зениту»
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Российский тренер Игорь Колыванов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Основные конкуренты «Зенита» — это «Краснодар», «Спартак» и «Динамо». Но в чемпионской гонке сложно будет всем, и «Зениту» в том числе. Этот год для них юбилейный, они хотят выиграть всё. Настрой будет сумасшедший. Если в прошлом году футболисты недорабатывали, не хватало эмоций, то сейчас выводы сделаны.

«Спартак» провёл сумасшедшую концовку первой части сезона, «Динамо» идёт в своём ключе, «Краснодар» — тоже молодцы. Сезон интересный, и интрига в борьбе за титул точно будет», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (39). На второй строчке находится санкт-петербургский «Зенит» (39), на третьей — московский «Спартак» (37).

Турнирная таблица РПЛ
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