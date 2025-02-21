Transfermarkt: «Зенит» потратил € 77 млн на трансферы в этом сезоне, «Спартак» — € 56 млн
В нынешнем сезоне санкт-петербургский «Зенит» потратил € 77,16 млн на приобретение новых футболистов и является лидером по этому показателю среди клубов Российской Премьер-Лиги. На второй строчке располагается московский «Спартак», потративший € 56,6 млн на покупку игроков. Замыкает тройку лидеров столичное «Динамо» — € 18,8 млн. Об этом сообщает Transfermarkt.
Топ-10 клубов РПЛ по количеству средств, затраченных на трансферы в сезоне-2024/2025:
- «Зенит» — € 77,16 млн;
- «Спартак» — € 56,6 млн;
- «Динамо» — € 18,8 млн;
- «Краснодар» — € 12,75 млн;
- «Локомотив» — € 8,91 млн;
- «Оренбург» — € 7,03 млн;
- ЦСКА — € 6,2 млн;
- «Ахмат» — € 4,9 млн;
- «Рубин» — € 4,7 млн;
- «Крылья Советов» — € 3,65 млн.
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