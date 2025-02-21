Колыванов: «Локомотиву» не хватает силёнок и глубины состава, но они будут пытаться

Российский тренер Игорь Колыванов оценил перспективы московского «Локомотива» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» проводит хороший сезон. Но когда играют одни и те же 13-14 человек, небольшая скамейка, сложно вытянуть всю дистанцию. Не хватает силёнок и глубины состава. «Локомотиву» будет тяжело, но они будут пытаться: это хорошая, задорная команда», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).