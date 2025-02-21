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Айван Тони помог «Аль-Ахли» победить «Дамак» в матче Про-Лиги

Айван Тони помог «Аль-Ахли» победить «Дамак» в матче Про-Лиги
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Завершился матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Дамак» и «Аль-Ахли». Команды играли на стадионе «Принц Султан бин Абдул Азиз» в Хамис-Мушайте (Саудовская Аравия). «Аль-Ахли» одержал победу со счётом 2:0.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 21-й тур
21 февраля 2025, пятница. 17:20 МСК
Дамак
Хамис-Мушайт
Окончен
0 : 2
Аль-Ахли
Джидда
0:1 Тони – 4'     0:2 Галено – 90+5'    

На четвёртой минуте счёт открыл нападающий гостей Айван Тони с передачи Вендерсона Галено. Второй мяч «Аль-Ахли» забил Вендерсон Галено на 90+5-й минуте.

«Дамак» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025. Команда набрала 24 очка после 21 матча. «Аль-Ахли» находится на пятой строчке, заработав 41 очко. Турнирную таблицу Про-Лиги возглавляет «Аль-Иттихад» (52).

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