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Гвардиола объяснил, почему Де Брёйне не играл с «Реалом», несмотря на отсутствие травмы

Гвардиола объяснил, почему Де Брёйне не играл с «Реалом», несмотря на отсутствие травмы
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, по какой причине атакующий полузащитник Кевин Де Брёйне не принял участие в ответном стыковом матче с мадридским «Реалом», в котором «горожане» уступили со счётом 1:3.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

«У него нет травмы. Решения. Моё решение. Может ли он по-прежнему играть в больших матчах? Да, конечно. Он играл с «Реалом» в домашнем матче, поэтому, разумеется, он способен на это.

У меня исключительные отношения с Де Брёйне. Я не могу быть достаточно благодарен ему за то, что он сделал для меня, команды и всех. Это просто решение», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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