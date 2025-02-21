Гвардиола объяснил, почему Де Брёйне не играл с «Реалом», несмотря на отсутствие травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, по какой причине атакующий полузащитник Кевин Де Брёйне не принял участие в ответном стыковом матче с мадридским «Реалом», в котором «горожане» уступили со счётом 1:3.

«У него нет травмы. Решения. Моё решение. Может ли он по-прежнему играть в больших матчах? Да, конечно. Он играл с «Реалом» в домашнем матче, поэтому, разумеется, он способен на это.

У меня исключительные отношения с Де Брёйне. Я не могу быть достаточно благодарен ему за то, что он сделал для меня, команды и всех. Это просто решение», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).