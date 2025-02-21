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Соболев: был растренирован при переходе в «Зенит», полтора месяца занимался один

Соболев: был растренирован при переходе в «Зенит», полтора месяца занимался один
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев отметил улучшение игровой формы после проведения полноценных сборов с санкт-петербургской командой.

— Можно ли сказать, что при переходе в «Зенит» у тебя была растренированность?
— 100%, я 1,5 месяца тренировался один.

— Отмечали, что тебе нужны полноценные сборы, есть ли прогресс? Например, во взаимопонимании со всеми.
— Да, есть. На сборах ты взаимодействуешь с командой каждый день… Ты понимаешь, что от тебя хотят ребята, понимаешь, как они действует, больше понимаешь, что хочет тренер, потому что здесь больше времени. Могу сказать, что хорошо освоился, — сказал Соболев в видео на YouTube-канале «Зенита».

Соболев перешёл в «Зенит» из московского «Спартака» минувшим летом. Перед трансфером нападающего в санкт-петербургский клуб он был отстранён от тренировок с красно-белыми.

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