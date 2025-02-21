45-летний экс-вратарь «Зенита» Малафеев женился на 24-летней гимнастке

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев женился на 24-летней гимнастке Ангелине Шкатовой.

Фото: Из личного архива Малафеева

«21.02.2025», — подписал фото Малафеев в телеграм-канале.

45-летний Вячеслав Малафеев завершил игровую карьеру в 2016 году. Он выступал за санкт-петербургский «Зенит» с 1997 года. В составе «Зенита» Малафеев стал четырёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2011/2012, 2014/2015) и обладателем Кубка (2007/2008) и Суперкубка УЕФА (2008). В 2017 году бывший голкипер был назначен на пост заместителя спортивного директора «Зенита» по общим вопросам, эту должность он покинул в 2020 году.