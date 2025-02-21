Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Стад Реймс. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Опубликовано расписание и время начала матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Опубликовано расписание и время начала матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Стало известно расписание первых и ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первые игры:

4 марта, вторник:

  • 20:45 мск. «Брюгге» — «Астон Вилла»;
  • 23:00 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Лилль»;
  • 23:00 мск. ПСВ — «Арсенал»;
  • 23:00 мск. «Реал» Мадрид — «Атлетико» Мадрид.

5 марта, среда:

  • 20:45 мск. «Фейеноорд» — «Интер»;
  • 23:00 мск. «Бавария» — «Байер»;
  • 23:00 мск. «Бенфика» — «Барселона»;
  • 23:00 мск. «ПСЖ» — «Ливерпуль».

Ответные игры:

11 марта, вторник:

  • 20:45 мск. «Барселона» — «Бенфика»;
  • 23:00 мск. «Интер» — «Фейеноорд»;
  • 23:00 мск. «Байер» — «Бавария»;
  • 23:00 мск. «Ливерпуль» — «ПСЖ».

12 марта, среда:

  • 20:45 мск. «Лилль» — «Боруссия» Дортмунд;
  • 23:00 мск. «Арсенал» — ПСВ;
  • 23:00 мск. «Астон Вилла» — «Брюгге»;
  • 23:00 мск. «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид.
Материалы по теме
Фото
Стала известна полная турнирная сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android