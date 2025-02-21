Опубликовано расписание и время начала матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Стало известно расписание первых и ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Первые игры:
4 марта, вторник:
- 20:45 мск. «Брюгге» — «Астон Вилла»;
- 23:00 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Лилль»;
- 23:00 мск. ПСВ — «Арсенал»;
- 23:00 мск. «Реал» Мадрид — «Атлетико» Мадрид.
5 марта, среда:
- 20:45 мск. «Фейеноорд» — «Интер»;
- 23:00 мск. «Бавария» — «Байер»;
- 23:00 мск. «Бенфика» — «Барселона»;
- 23:00 мск. «ПСЖ» — «Ливерпуль».
Ответные игры:
11 марта, вторник:
- 20:45 мск. «Барселона» — «Бенфика»;
- 23:00 мск. «Интер» — «Фейеноорд»;
- 23:00 мск. «Байер» — «Бавария»;
- 23:00 мск. «Ливерпуль» — «ПСЖ».
12 марта, среда:
- 20:45 мск. «Лилль» — «Боруссия» Дортмунд;
- 23:00 мск. «Арсенал» — ПСВ;
- 23:00 мск. «Астон Вилла» — «Брюгге»;
- 23:00 мск. «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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