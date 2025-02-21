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Глушаков: знаю, почему в «Спартаке» тратят такие большие деньги, но не буду говорить

Глушаков: знаю, почему в «Спартаке» тратят такие большие деньги, но не буду говорить
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Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о тратах красно-белых в зимнее трансферное окно. Состав «Спартака» пополнили Ливай Гарсия (АЕК, Греция), Пабло Солари («Ривер Плейт», Аргентина) и Илья Помазун (ЦСКА).

«Соотношение цены и качества новичков «Спартака» пока неизвестно, в будущем узнаем, что представляют собой эти футболисты и оправдана ли была такая трата денег. По итогам сезона можно будет оценивать приобретения и спрашивать у руководства, правильным ли решением было потратить столько.

«Лукойл» — большая компания, у них очень много денег. Вот они и используют свои финансы. Знаю, почему они тратят такие большие деньги, но не буду говорить», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от первого «Краснодара» на два очка.

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