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«Сейчас это как прозвище». Соболев — об отношении к шуткам про дельфина в свой адрес

«Сейчас это как прозвище». Соболев — об отношении к шуткам про дельфина в свой адрес
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос, как он относится к шуткам про дельфина, направленным в его адрес.

— Шутки про дельфина — излюбленная фишка?
— Да, конечно, нравится. Никогда не было обидно, а сейчас это как прозвище.

— Кажется, что сейчас это не соответствует реальности, почему это продолжается?
— Это началось, когда играл в «Крыльях». Выкладывали статистику, что на мне больше всего фолят. Когда перешёл в «Спартак, то все начали писать, что я ныряю. Вот так это изменилось [по щелчку пальцев] и приклеилось.

— Какова реальность в «Зените»?
— Всё то же самое, что было в «Крыльях» и «Спартаке». Может, не обращают внимания. Мне хоть кит, хоть тюлень, хоть дельфин — без разницы. К критике отношусь ровно, — сказал Соболев в видео на YouTube-канале «Зенита».

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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