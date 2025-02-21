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В «Зените» оценили зимнюю трансферную кампанию клуба

В «Зените» оценили зимнюю трансферную кампанию клуба
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о трансферной кампании сине-бело-голубых, проведённой зимой.

— Как оцените трансферную кампанию «Зенита»? Все ли цели были достигнуты?
— Ещё есть время для свободных агентов. Так что рано подводить итоги, — приводит слова Медведева «ВсеПроСпорт».

Нынешней зимой санкт-петербургский клуб купил крайнего нападающего Луиса Энрике у «Ботафого», арендовал защитника Огнена Мимовича у «Фенербахче», а также заключил трудовое соглашение с полузащитником Сашей Зделаром, который ранее выступал за ЦСКА.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 39 очков и на текущий момент занимают второе место после «Краснодара», который также заработал 39 очков. В 1-м туре после возобновления чемпионата России «Зенит» встретится с московским ЦСКА. Игра состоится 1 марта и начнётся в 16:30 мск.

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