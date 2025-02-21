«Каких-то VIP-условий нет». Илья Кутепов — о положении в «Велесе»

Защитник московского «Велеса» Илья Кутепов высказался о личных условиях в команде.

«Каких-то VIP-условий нет. Иногда наш тренер Кирилл Петрович Альшевский даёт возможность взять на полдня больше выходных или на какую-нибудь восстановительную тренировку я могу не приезжать, поскольку он знает, что я могу провести её дома. У меня дома есть тренажёр, кое-какое оборудование. Такое бывает. Но я стараюсь не злоупотреблять доверием и положением, пытаюсь всё время быть с командой», — приводит слова Кутепова «РБ Спорт».

31-летний Илья Кутепов играет за «Велес» с сентября 2023 года. «Велес» выступает в группе «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги.