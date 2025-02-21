ЦСКА объявил об уходе в аренду трёх футболистов команды

Московский ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе в аренду трёх футболистов команды.

23-летний нападающий Владислав Яковлев заключил арендное соглашение с армянским «Урарту». 20-летний полузащитник Сид Ахмед Айссауи ушёл в аренду в ФК «Мулудия» из Алжира, а 20-летний защитник Амир Риванди отправился в хорватский «Ярун».

«Желаем парням успешного завершения сезона!» — написано на сайте красно-синих.

Яковлев является выпускником академии ЦСКА. Айссауи и Риванди присоединились к московской команде в феврале 2024 года.

После завершения первой части нынешнего сезона РПЛ красно-синие набрали 31 очко и занимают шестое место.

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