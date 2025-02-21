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CAS отклонил апелляцию Рубиалеса на решение ФИФА о его отстранении от футбола на три года

CAS отклонил апелляцию Рубиалеса на решение ФИФА о его отстранении от футбола на три года
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса на решение ФИФА о его отстранении от футбольной деятельности на три года. Такое решение было принято из-за его поцелуя футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо после финала чемпионата мира 2023 года.

«Луис Рубиалес подал иск против ФИФА в связи с его трёхлетним отстранением от любой деятельности, связанной с футболом, за поведение, противоречащее принципам дисциплинарного кодекса ФИФА. Комиссия CAS постановила, что наложенная санкция является разумной и пропорциональной.

Комиссия CAS установила, что поведение Рубиалеса после финала чемпионата мира представляло собой многочисленные и серьёзные нарушения дисциплинарного кодекса ФИФА. Поэтому нет причин считать санкции несоразмерными. Апелляция отклонена, оспариваемое решение оставлено в силе», — написано в сообщении на официальном сайте CAS.

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