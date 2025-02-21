В ЦСКА отреагировали на информацию, что клуб затянул процесс отзаявки Зделара

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию, что красно-синие поздно отзаявили полузащитника Сашу Зделара, не оставив «Зениту» времени на заявку. Сегодня, 21 февраля, сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с 29-летним футболистом.

«ЦСКА не «тянул», всё было сделано вовремя и настолько оперативно, насколько позволяли обстоятельства. Об этом, кстати, заявило и руководство «Зенита», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Ранее пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила, что Российский футбольный союз зарегистрировал контракт, подписанный Зделаром с «Зенитом». При этом в ЭСУС (Электронной системе управления соревнованиями РПЛ) переход был завершён уже после наступления 21 февраля, когда техническая возможность изменений в заявках команд блокируется.

Подчёркивалось, что РПЛ и РФС обсуждают с клубами возможный механизм внесения игрока в заявку на основании подписанного контракта с новым клубом, который уже был зарегистрирован в системе РФС ранее.

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