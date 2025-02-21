«Все подшучивают — и я тоже». Александр Соболев — о своей реализации в РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, как он и одноклубники относятся к его реализации в чемпионате России. В нынешнем сезоне РПЛ форвард сыграл 12 матчей, в которых не забил ни одного гола.

— Есть ли переживания у тебя или одноклубников по поводу реализации в РПЛ?

— Все подшучивают — и я тоже. Нормально, у каждого нападающего такое бывает, что не получается забить. Я к этому спокойно отношусь. Все говорят, что я не забил, по факту забил, в Кубке, правда (улыбается), осталось — в чемпионате. Понимаю, что всё наладится, нужно продолжать работать. Для ребят, конечно, это такая тема, чтобы меня подколоть (улыбается), — сказал Соболев в видео на YouTube-канале «Зенита».

Всего в нынешнем сезоне Соболев принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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