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Глушаков — о Соболеве: трансфер из «Спартака» в «Зенит» психологически мог повлиять

Глушаков — о Соболеве: трансфер из «Спартака» в «Зенит» психологически мог повлиять
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Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков высказался об адаптации нападающего Александра Соболева в санкт-петербургском «Зените».

«Не слежу лично за Соболевым, его карьерой и игрой. Только то, что вижу на телеканалах и играх. Любому футболисту после перехода нужно время влиться. Тем более что трансфер из «Спартака» в «Зенит» психологически мог повлиять на то, что Соболев долго не забивает. Посмотрим, как он покажет себя во второй части чемпионата», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл за «Зенит» 11 матчей. Футболист не отметился результативными действиями. На его счету пять игр, два забитых мяча и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

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