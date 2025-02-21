Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал победу в контрольном матче с «Динамо» Москва

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе в контрольном матче с московским «Динамо» (2:1). В составе «Краснодара» отличились нападающий Виктор Са и защитник Джованни Гонсалес. За «Динамо» забитым мячом отметился нападающий Ярослав Гладышев.

«Трудный матч. Видно было, что с первых минут мы были тяжёлые. Не смогли, наверное, восстановиться, плюс то, что накопилось. Первый тайм у нас не получился. Во втором тайме, даже по разговору, ребята стали чувствовать себя лучше, разбегались. Важно, что, когда не получается, мы смогли забить два мяча, выиграть», — сказал Мусаев в интервью клубной пресс-службе.