Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал победу в контрольном матче с «Динамо» Москва
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе в контрольном матче с московским «Динамо» (2:1). В составе «Краснодара» отличились нападающий Виктор Са и защитник Джованни Гонсалес. За «Динамо» забитым мячом отметился нападающий Ярослав Гладышев.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
21 февраля 2025, пятница. 16:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар, Россия
0:1 Са – 47' 0:2 Гонсалес – 50' 1:2 Гладышев – 80'
«Трудный матч. Видно было, что с первых минут мы были тяжёлые. Не смогли, наверное, восстановиться, плюс то, что накопилось. Первый тайм у нас не получился. Во втором тайме, даже по разговору, ребята стали чувствовать себя лучше, разбегались. Важно, что, когда не получается, мы смогли забить два мяча, выиграть», — сказал Мусаев в интервью клубной пресс-службе.
Комментарии
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