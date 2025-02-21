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Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал победу в контрольном матче с «Динамо» Москва

Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал победу в контрольном матче с «Динамо» Москва
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе в контрольном матче с московским «Динамо» (2:1). В составе «Краснодара» отличились нападающий Виктор Са и защитник Джованни Гонсалес. За «Динамо» забитым мячом отметился нападающий Ярослав Гладышев.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
21 февраля 2025, пятница. 16:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар, Россия
0:1 Са – 47'     0:2 Гонсалес – 50'     1:2 Гладышев – 80'    

«Трудный матч. Видно было, что с первых минут мы были тяжёлые. Не смогли, наверное, восстановиться, плюс то, что накопилось. Первый тайм у нас не получился. Во втором тайме, даже по разговору, ребята стали чувствовать себя лучше, разбегались. Важно, что, когда не получается, мы смогли забить два мяча, выиграть», — сказал Мусаев в интервью клубной пресс-службе.

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