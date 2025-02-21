Флик: происходящее с судьями — катастрофа, необходимо защищать их

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказал слова поддержки судьям, активно подвергающимся критике.

«Происходящее с судьями — это катастрофа. Нам необходимо подумать о семьях арбитров. Мы все совершаем ошибки. Для исправления подобных ошибок теперь есть VAR. Необходимо защищать судей», — приводит слова Флика AS.

Ранее появилась информация о начале расследования в отношении внефутбольной деятельности испанского судьи Хосе Мунуэры Монтеро. Данная расследование было инициировано специальным комитетом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) после матча 24-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Осасуной» (1:1), в котором Монтеро показал прямую красную карточку полузащитнику «сливочных» Джуду Беллингему за оскорбление судьи. Кроме того, он назначил пенальти в ворота «Реала».

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