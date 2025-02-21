Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Стад Реймс. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик: происходящее с судьями — катастрофа, необходимо защищать их

Флик: происходящее с судьями — катастрофа, необходимо защищать их
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказал слова поддержки судьям, активно подвергающимся критике.

«Происходящее с судьями — это катастрофа. Нам необходимо подумать о семьях арбитров. Мы все совершаем ошибки. Для исправления подобных ошибок теперь есть VAR. Необходимо защищать судей», — приводит слова Флика AS.

Ранее появилась информация о начале расследования в отношении внефутбольной деятельности испанского судьи Хосе Мунуэры Монтеро. Данная расследование было инициировано специальным комитетом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) после матча 24-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Осасуной» (1:1), в котором Монтеро показал прямую красную карточку полузащитнику «сливочных» Джуду Беллингему за оскорбление судьи. Кроме того, он назначил пенальти в ворота «Реала».

Материалы по теме
Тренер «Барселоны» Флик высказался о возможной встрече с «Реалом» в финале Лиги чемпионов

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android