Мурад Мусаев поставил оценку «Краснодару» за зимние сборы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил зимние тренировочные сборы команды.

«В целом, если брать весь сбор, хорошая работа, хорошая самоотдача. Ребята молодцы, отлично потрудились. Сейчас пара выходных, завтра возвращаемся домой. Готовимся к чемпионату. У нас самые высокие цели, мы уверены в себе, ждём начала. Какую оценку поставил бы команде за сборы? Четыре с плюсом», — сказал Мусаев в интервью клубной пресс-службе.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Мурада Мусаева набрала 39 очков за 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (39), на третьей — московский «Спартак» (37).