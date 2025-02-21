Видео: новичок «Спартака» спел популярную песню перед футболистами красно-белых

Новоиспечённый крайний нападающий «Спартака» Пабло Солари исполнил популярную латиноамериканскую песню Despacito перед остальными футболистами красно-белых.

Возможно, аргентинский вингер спел данную песню в рамках церемонии посвящения в команде.

Пабло Солари спел песню перед футболистами «Спартака»:

«Спартак» приобрёл Солари у «Ривер Плейт» в нынешнем феврале. Вингер выступал за аргентинский клуб с лета 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.