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«Реал» может усилить состав нападающим из дортмундской «Боруссии» — Relevo

«Реал» может усилить состав нападающим из дортмундской «Боруссии» — Relevo
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Мадридский «Реал» проявляет интерес к 20-летнему крайнему нападающему дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенсу. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, конкуренцию «сливочным» в борьбе за покупку английского футболиста могут составить «Манчестер Сити» и «Челси». Подчёркивается: эти клубы рассчитывают, что «шмели» не квалифицируются в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, в результате чего им будет проще осуществить трансфер Байно-Гиттенса.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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