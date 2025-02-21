Соболев рассказал, как отнёсся к добавлению дельфина-футболиста в игру Atomic Heart

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос об отношении к тому, что в популярную компьютерную игры Atomic Heart, сделанную российскими разработчиками, добавили игрушку в виде дельфина-футболиста.

— В игре Atomic Heart каждые полгода добавляют небольшое обновление. Сейчас это обновление [затронуло] многих медийных людей, они вставили пасхалки. Там в одной миссии был дельфин-футболист. Там и фразы про «Зенит» были, отсылка ко мне.

— Как ты к этому отнёсся?

— Это прикольно, классно, в игру добавили (смеётся), — сказал Соболев в видео на YouTube-канале «Зенита».

Отметим, в конце общения с главным героем дельфин-футболист произносит фразу: «Ой, всё. Юный рекордсмен уходит в зените своей карьеры».

В нынешнем сезоне Александр принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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