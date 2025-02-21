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«Аль-Наср» с Роналду проиграл «Аль-Иттифаку» в матче Про-Лиги, пропустив два гола в конце

Завершился матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу гостей.

В начале второго тайма счёт открыл нападающий хозяев Айман Яхья. На 55-й минуте полузащитник «Аль-Иттифака» Жоржиньо Вейналдум восстановил равновесие. В середине второго тайма защитник Мохаммед Аль-Фатиль вывел «Аль-Наср» вперёд. На 82-й минуте Аль-Фатиль забил автогол. На 89-й минуте Вейналдум оформил дубль.

Нападающий хозяев Криштиану Роналду провёл полный матч, однако не отметился результативными действиями.

«Аль-Наср» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 44 очка за 21 матч. «Аль-Иттифак» заработал 28 очков после 21 игры и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Аль-Иттихад», у которого 52 очка за 20 игр.

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