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«Если в десятку попадём». Гаджиев назвал достойный результат для «Динамо» Мх в РПЛ

«Если в десятку попадём». Гаджиев назвал достойный результат для «Динамо» Мх в РПЛ
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, какой результат в этом сезоне Российской Премьер-Лиги будет считать достойным для команды.

«В этом году если в десятку попадём, это будет достойный результат для нас. Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом. Надо постараться подняться», — сказал Гаджиев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за 18 матчей. В первом туре после возобновления чемпионата «Динамо» дома примет московский «Локомотив» 28 февраля.

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