Мюллер: «Байер» — фаворит в матче с «Баварией» в ЛЧ? Что ж, посмотрим, дорогие эксперты

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, согласно которым мюнхенский клуб встретится с леверкузенским «Байером».

«Байер» является очевидным фаворитом, если прислушаться к мнению немецких экспертов. Будучи аутсайдерами, мы, очевидно, хотим проявить себя. Что ж, посмотрим, дорогие эксперты», — приводит слова Мюллера Media Bayern France в соцсети Х (ранее Twitter).

Первый матч между «Баварией» и «Байером» состоится 5 марта и начнётся в 23:00 мск. Ответная игра пройдёт 11 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

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