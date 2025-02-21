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Салах: жизнь Холанда проще, ведь он форвард, вингеру сложнее забивать так много

Салах: жизнь Холанда проще, ведь он форвард, вингеру сложнее забивать так много
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Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил, как он относится к сравнениям с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Я очень уважаю его. Возможно, мы разговаривали друг с другом после завершения матча только один раз. Но он форвард, поэтому его жизнь проще. Конечно же, желаю ему всего наилучшего. Однако жизнь Холанда более лёгкая, ведь он играет на позиции центрального нападающего. Забивать столько же, выступая в качестве вингера, довольно сложно. Это подтвердит вам любой нападающий. Вот почему я по-другому смотрю на сравнение нас, ведь он форвард, а я вингер», — приводит слова Салаха Sky Sport Germany.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 29 голами и 20 результативными передачами. Холанд сыграл 35 матчей во всех соревнованиях, где забил 27 голов и сделал три ассиста.

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