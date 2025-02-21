«Спасибо — и до свидания». Данил Глебов обратился к болельщикам «Ростова»

Бывший полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов выступил с обращением к болельщикам жёлто-синих. В четверг, 20 февраля, было объявлено о переходе 25-летнего футболиста в московское «Динамо».

«Дорогие болельщики! Пришло время сказать: «Спасибо вам — и до свидания». Очень горд и рад, что выступал в команде «Ростов» шесть лет, был капитаном этой команды, находился в этой атмосфере, коллективе. Этот период останется на всю жизнь в моей голове, в моей памяти, в моём сердце. Ростов стал для меня родным городом, очень много дал мне как футболисту, как человеку.

Мыслей много, но тяжело говорить (делает паузу). Хочу пожелать вам всем, самое главное, крепкого здоровья, счастья, успехов — и увидимся. Ваш Глеб», — сказал Глебов на видео в телеграм-канале «Ростова».

Полузащитник выступал в составе «Ростова» с 2019 года. За этот период он принял участие в 191 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 17 результативными передачами.

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