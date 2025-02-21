Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Три команды остались». Владимир Слишкович — о чемпионской гонке в РПЛ

«Три команды остались». Владимир Слишкович — о чемпионской гонке в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Три команды, думаю, остались: «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Будет интересно до конца. Если посмотреть на конец первой части чемпионата, то увидим, что «Спартак» очень хорошо выглядит. Потом идут «Краснодар» и «Зенит». Но многое зависит от трансферного окна. Ты не можешь сказать, как начнёшь вторую часть. Я сказал бы, что до конца сезона будет интересно», — сказал Слишкович в эфире телеканала «Матч Премьер».

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На второй строчке находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков. Третье место занимает московский «Спартак» (37).

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Зенит» потратил меньше, чем заработал, а «Спартак» в жирном минусе. Все трансферы РПЛ!
«Зенит» потратил меньше, чем заработал, а «Спартак» в жирном минусе. Все трансферы РПЛ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android