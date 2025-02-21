«Три команды остались». Владимир Слишкович — о чемпионской гонке в РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Три команды, думаю, остались: «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Будет интересно до конца. Если посмотреть на конец первой части чемпионата, то увидим, что «Спартак» очень хорошо выглядит. Потом идут «Краснодар» и «Зенит». Но многое зависит от трансферного окна. Ты не можешь сказать, как начнёшь вторую часть. Я сказал бы, что до конца сезона будет интересно», — сказал Слишкович в эфире телеканала «Матч Премьер».

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На второй строчке находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков. Третье место занимает московский «Спартак» (37).