Тренер женской сборной России Красножан прокомментировал победу в матче с Таиландом

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о победе в товарищеском матче с национальной командой Таиланда (3:1).

«Хорошо, что начали год и сбор с победы. Первые 20 минут игры можно смело занести в актив команде: создали много моментов и по-хорошему могли исход встречи решить в эти 20 минут. А затем одна ошибка повлекла за собой другие, и чрезмерная внутренняя успокоенность привела в итоге к нервозности. В итоге концовка тайма осталась за Таиландом.

В перерыве поговорили, немножко перестроились, нам помогли стандарты. Порадовала молодёжь, которая вышла на замены. В принципе, достаточно ярко и неплохо по эпизодам сыграли.

Со стандартов забиваем достаточно часто. Хотелось бы также забивать больше с игры. Каждый третий мяч в футболе забивается со стандартов. Это такая усреднённая статистика. И, не уделяя внимания этому компоненту игры, невозможно добиться результата, независимо от того, низкий по росту это соперник или высокий», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.