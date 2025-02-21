Роналду был в ярости на российского судью Левникова, удалившего Дурана в матче «Аль-Насра»

Нападающий Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на решение российского судьи Кирилла Левникова удалить форварда «Аль-Насра» Джона Дурана в матче 21-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Иттифаком» (2:3).

Фото: Кадр из трансляции

Сначала португальский футболист обратился к Левникову, активно при этом жестикулируя. Затем Роналду со злости пнул мяч, находящийся в центральном круге, в сторону скамеек с запасными. После этого 40-летний нападающий обратился к резервному судье, продолжив при этом размахивать руками. Отметим, что Левников не показал Роналду карточку за подобное поведение.

Дуран был удалён на 90+2-й минуте встречи.

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