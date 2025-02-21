Гвардиола: перед игрой с «Реалом» был рад, что все защитники здоровы, теперь уже нет двух
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил проблему с травмами центральных защитников «горожан», которые пришлись на матчи «горожан» с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19' 1:1 Мбаппе – 60' 2:1 Холанд – 80' 2:2 Диас – 86' 2:3 Беллингем – 90+2'
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4' 2:0 Мбаппе – 33' 3:0 Мбаппе – 61' 3:1 Гонсалес – 90+2'
«Перед [первым] матчем с «Реалом» я сказал команде: «Ребята, у нас вернулись все центральные защитники! Теперь посмотрим, что произойдёт!». Неделю спустя два центральных защитника выбыли на четыре месяца или на два-три месяца», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).
Центральный защитник «горожан» Мануэль Аканджи получил повреждение в первой игре со «сливочными», Джон Стоунз травмировался в ответной встрече команд.
Материалы по теме
Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»:
Комментарии
- 22 февраля 2025
-
00:46
-
00:42
-
00:40
-
00:28
-
00:28
-
00:23
-
00:18
-
00:03
- 21 февраля 2025
-
23:58
-
23:44
-
23:34
-
23:30
-
23:17
-
23:16
-
23:00
-
22:46
-
22:34
-
22:25
-
22:18
-
22:03
-
22:01
-
21:44
-
21:42
-
21:25
-
21:17
-
21:14
-
21:06
-
20:50
-
20:40
-
20:34
-
20:14
-
20:11
-
20:00
-
19:48
-
19:40