Гвардиола: перед игрой с «Реалом» был рад, что все защитники здоровы, теперь уже нет двух

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил проблему с травмами центральных защитников «горожан», которые пришлись на матчи «горожан» с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Перед [первым] матчем с «Реалом» я сказал команде: «Ребята, у нас вернулись все центральные защитники! Теперь посмотрим, что произойдёт!». Неделю спустя два центральных защитника выбыли на четыре месяца или на два-три месяца», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Центральный защитник «горожан» Мануэль Аканджи получил повреждение в первой игре со «сливочными», Джон Стоунз травмировался в ответной встрече команд.

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