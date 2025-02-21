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Гвардиола: перед игрой с «Реалом» был рад, что все защитники здоровы, теперь уже нет двух

Гвардиола: перед игрой с «Реалом» был рад, что все защитники здоровы, теперь уже нет двух
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил проблему с травмами центральных защитников «горожан», которые пришлись на матчи «горожан» с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

«Перед [первым] матчем с «Реалом» я сказал команде: «Ребята, у нас вернулись все центральные защитники! Теперь посмотрим, что произойдёт!». Неделю спустя два центральных защитника выбыли на четыре месяца или на два-три месяца», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Центральный защитник «горожан» Мануэль Аканджи получил повреждение в первой игре со «сливочными», Джон Стоунз травмировался в ответной встрече команд.

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