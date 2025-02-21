«Скажу одно — мы будем готовы». Симеоне — о мадридском дерби в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о результатах жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, согласно которым «матрасникам» предстоит встретиться с «Реалом».
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я намерен ответить только на один вопрос [о плей-офф Лиги чемпионов], потому что в субботу мы играем с «Валенсией» в Ла Лиге, и всё наше внимание приковано к этой встрече. Я не думаю ни о прошлом, ни о будущем. Это будет два великих матча, и мы будем готовы к ним», — приводит слова Симеоне Relevo.
Первый матч между «Атлетико» и «Реалом» состоится 4 марта и начнётся в 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт 12 марта. Стартовый свисток судьи также прозвучит в 23:00 мск.
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