«Фрайбург» дома разгромил «Вердер» в матче 23-го тура Бундеслиги

Завершился матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Европа-Парк» во Фрайбург-им-Брайсгау (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Максом Бурдой. «Фрайбург» одержал победу со счётом 5:0.

В составе «Фрайбурга» отличились Килианн Сильдилья, Винченцо Грифо (дважды) и Рицу Доан (дважды). На 39-й минуте нападающий гостей Андре Силва не реализовал пенальти.

«Вердер» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 23 матча. «Фрайбург» находится на четвёртой строчке, заработав 39 очков. Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 55 очков.