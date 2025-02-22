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Результаты матчей чемпионата Германии 21 февраля

Результаты матчей чемпионата Германии 21 февраля
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В пятницу, 21 февраля, состоялся первый матч 23-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 21 февраля:

«Фрайбург» — «Вердер» — 5:0.

В составе «Фрайбурга» отличились Килианн Сильдилья, Винченцо Грифо (дважды) и Рицу Доан (дважды).

«Вердер» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 23 матча. «Фрайбург» находится на четвёртой строчке, заработав 39 очков. Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 55 очков.

Турнирная таблица Бундеслиги
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