В пятницу, 21 февраля, состоялся первый матч 23-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 21 февраля:

«Фрайбург» — «Вердер» — 5:0.

В составе «Фрайбурга» отличились Килианн Сильдилья, Винченцо Грифо (дважды) и Рицу Доан (дважды).

«Вердер» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 23 матча. «Фрайбург» находится на четвёртой строчке, заработав 39 очков. Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 55 очков.