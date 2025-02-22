В пятницу, 21 февраля, состоялся первый матч 26-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 21 февраля:

«Лечче» — «Удинезе» — 0:1.

Единственный гол в матче забил нападающий «Удинезе» Лоренцо Лукка. Он реализовал пенальти на 32-й минуте.

«Лечче» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025. Команда набрала 25 очков за 26 матчей. «Удинезе» находится на 10-й строчке, заработав 36 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», у которого 56 очков.