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«Удинезе» обыграл «Лечче» в матче Серии А благодаря голу с пенальти

«Удинезе» обыграл «Лечче» в матче Серии А благодаря голу с пенальти
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Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лечче» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кевином Боначиной. «Удинезе» одержал победу со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 26-й тур
21 февраля 2025, пятница. 22:45 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 1
Удинезе
Удине
0:1 Лукка – 32'    

На 32-й минуте нападающий «Удинезе» Лоренцо Лукка реализовал пенальти. Этот гол остался единственным в матче.

«Лечче» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025. Команда набрала 25 очков за 26 матчей. «Удинезе» находится на 10-й строчке, заработав 36 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», у которого 56 очков.

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