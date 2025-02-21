«МЮ» готов включить Рашфорда в сделку по покупке 20-летнего таланта из «Баварии» — CO

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с включением 27-летнего крайнего нападающего Маркуса Рашфорда в сделку по приобретению 20-летнего опорного полузащитника «Баварии» Александара Павловича. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «красные дьяволы» видят в немецком футболисте фигуру, вокруг которой можно выстраивать команду в ближайшие годы. При этом в английском клубе понимают, что в случае если «Бавария» согласится обменять Рашфорда на Павловича, им всё равно придётся заплатить дополнительную сумму.

В нынешнем сезоне Павлович принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: