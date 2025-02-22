Флик заверил, что у «Барселоны» есть план, как уберечь Ольмо от травм

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сообщил о наличии у сине-гранатовых плана, призванного помочь им уберечь полузащитника Даниэля Ольмо от травм.

«У нас есть план для Дани Ольмо, как уберечь его от травм. Мы думаем об этом. В прошлом сезоне у него было несколько травм, поэтому необходимо принять меры предосторожности. У нас есть план, аналогичный тому, который мы разработали для Педри», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник пропустил 51 день из-за повреждений. Ольмо принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

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