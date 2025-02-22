«Брентфорд» разгромил «Лестер», забив три мяча в первом тайме

Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лестер Сити» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. «Брентфорд» одержал победу со счётом 4:0.

В составе «Брентфорда» отличились Йоан Висса, Брайан Мбемо, Кристиан Нёргор и Фабиу Карвалью.

«Лестер Сити» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за 26 матчей. «Брентфорд» находится на 10-й строчке, заработав 37 очков. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 61 очко.