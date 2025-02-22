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Лестер — Брентфорд, результат матча 21 февраля 2025, счет 0:4, АПЛ 2024-2025

«Брентфорд» разгромил «Лестер», забив три мяча в первом тайме
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Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лестер Сити» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. «Брентфорд» одержал победу со счётом 4:0.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
21 февраля 2025, пятница. 23:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 4
Брентфорд
Лондон
0:1 Висса – 17'     0:2 Мбемо – 27'     0:3 Нёргор – 32'     0:4 Карвалью – 89'    

В составе «Брентфорда» отличились Йоан Висса, Брайан Мбемо, Кристиан Нёргор и Фабиу Карвалью.

«Лестер Сити» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за 26 матчей. «Брентфорд» находится на 10-й строчке, заработав 37 очков. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 61 очко.

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