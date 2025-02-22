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Результаты матчей чемпионата Англии 21 февраля

Результаты матчей чемпионата Англии 21 февраля
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В пятницу, 21 февраля, состоялся первый матч 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 21 февраля:

«Лестер Сити» — «Брентфорд» — 0:4.

В составе «Брентфорда» отличились Йоан Висса, Брайан Мбемо, Кристиан Нёргор и Фабиу Карвалью.

«Лестер Сити» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за 26 матчей. «Брентфорд» находится на 10-й строчке, заработав 37 очков. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 61 очко.

Турнирная таблица АПЛ
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