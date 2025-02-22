«МЮ» пригрозил сотрудникам увольнением за раскрытие сведений о делах клуба — The Telegraph

Руководство «Манчестер Юнайтед» недовольно рядом негативных публикаций о работе клуба и его новых владельцах, появившихся в последние недели. В связи с этим генеральный директор «красных дьяволов» Омар Беррада пригрозил уволить сотрудников, разглашающих информацию о деятельности клуба. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, Беррада разослал сотрудникам «Манчестер Юнайтед» электронное письмо, состоящее из 580 слов. Подчёркивается, что оно имело следующее содержание: «Любой, кто разглашает информацию о клубе за его пределами, нарушает свои обязательства по сохранению конфиденциальности. Мы чётко даём понять, что подобное будет считаться грубым нарушением. Для защиты клуба и его сотрудников принимаются дополнительные меры. Они необходимы для предотвращения нарушений конфиденциальности в будущем, а также для определения виновных».

Ранее The Telegraph опубликовал материал, в котором рассказывается, как «Манчестер Юнайтед» начал экономить при новом совладельце.

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