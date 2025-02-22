«Очень уважаю Юргена». Гвардиола отказался сравнивать «Ливерпуль» Слота с командой Клоппа

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал отвечать на вопрос о сравнении «Ливерпуля» под руководством Арне Слота с командой, возглавляемой Юргеном Клоппом.

«Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Очень уважаю Юргена и не буду участвовать в этой игре. Мы способны конкурировать с любой командой. Английская Премьер-лига очень важна для нас. Наша команда постарается сыграть хорошо», — приводит слова Гвардиолы Goal.

В воскресенье, 23 февраля, «горожане» встретятся с мерсисайдцами в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Клопп занимал должность главного тренера «Ливерпуля» с 2015 по 2024 год. Под его руководством «красные» выиграли АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии и дважды — Кубок лиги.

Рекорды «Ливерпуля»: