Результаты матчей чемпионата Франции 21 февраля

21 февраля прошла одна встреча 23-го тура французской Лиги 1. Представляем вашему вниманию результат игры, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Франции 21 февраля:

«Ренн» — «Реймс» — 1:0.

Возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 «ПСЖ», набравший 56 очков за 22 игры. На второй строчке располагается «Марсель», который заработал 46 очков в 22 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Франции «Ницца», набравшая 40 очков после 22 матчей. В зоне вылета французского чемпионата находятся «Сент-Этьен», набравший 18 очков, «Гавр» с 17 очками и «Монпелье», заработавший 15 очков.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: