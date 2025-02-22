Результаты матчей чемпионата Испании 21 февраля

21 февраля в 25-м туре испанской Примеры состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Испании 21 февраля:

«Сельта» — «Осасуна» — 1:0.

Возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры «Барселона», набравшая 51 очко за 24 игры. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который заработал 51 очко в 24 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 50 очками после 24 матчей. В зоне вылета испанской Примеры находятся «Вальядолид», набравший 15 очков, «Алавес» с 22 очками и «Валенсия», заработавшая 23 очка.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: