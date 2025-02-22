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Глебов ответил, общался ли с Карпиным по поводу перехода в «Динамо»

Глебов ответил, общался ли с Карпиным по поводу перехода в «Динамо»
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Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов рассказал, общался ли с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпин по поводу его перехода в стан бело-голубых.

— Как ощущаете себя после перехода в «Динамо»?
— Понятно, что немного непривычно, но есть время привыкнуть. Думаю, что всё будет хорошо. Все ребята приняли супер, многих ребят знал. Что касается дальнейшего, то надо как можно больше выигрывать и бороться за самые высокие места. Понятно, что переезды где‑то 4–5 дней украли у тренировочного процесса, но ничего страшного. Еще есть время, нагоню.

— Было ли общение с Карпиным по поводу перехода?
— Тоже сегодня пообщаемся. Думаю, он всё понимает прекрасно. Думаю, что он рад и горд за меня, — сказал Глебов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Глебов провёл 17 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России.

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