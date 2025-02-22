Мохамед Салах рассказал об общении с Юргеном Клоппом

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, что поддерживает связь с бывшим главным тренером английской команды Юргеном Клоппом.

«Я общаюсь с Юргеном Клоппом сейчас даже больше, чем раньше. Мы много переписывались в последние несколько месяцев. Он спрашивал о моей семье, поздравлял меня с играми и с выходом в финал. Он также сказал мне, когда он приедет сюда в следующий раз», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Юрген Клопп занимал должность главного тренера «Ливерпуля» с 2015 по 2024 год. С английским клубом он выигрывал Лигу чемпионов, АПЛ и другие трофеи. 1 января Клопп занял должность глобального руководителя футбольных операций в компании «Ред Булл».

Салах забил пенальти с помощью удачи и спины вратаря: