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Александр Мостовой сравнил футболистов его времени и нынешнего поколения

Александр Мостовой сравнил футболистов его времени и нынешнего поколения
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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сравнил футболистов его времени и нынешнего поколения.

«Главное различие в том, что в моё время игроки были креативными, импровизационными. Было много творческих футболистов. А сейчас большая часть российских игроков однотипные — физика и борьба. Если раньше по определённым действиям и бегу можно было отличить футболистов, то сегодня думаешь: «Да ёлки-палки!» Особенно когда комментаторы кричат: «Ой, как он сделал!» Думаешь: «А что он сделал-то?» Ничего особенного. Раньше это было в порядке вещей. Теперь же восхваляют за то, что игрок обыграл один в один. Вот в этом огромное отличие.

Также роль играет воспитание. У меня спрашивают, как я всех обыгрывал. А я в детстве обыгрывал всё подряд, что лежало на улице, и это перенеслось на поле. Ясное дело, что такого уже не будет. И деньги меняют футболистов. Но и не только их — всех людей. Это как в мультфильме: «Не были мы ни в какой Таити, нас и здесь неплохо кормят». Кот такой сидел. И вот теперь половина российских игроков такие же однотипные», — приводит слова Мостового «РИА Новости Спорт».

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